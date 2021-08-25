ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе много тяжелой артиллерии

Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей много тяжелого вооружения.

Согласно отчету СММ ОБСЕ за 24 августа, 12 реактивных систем залпового огня (неустановленного типа) размещены в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, ОБСЕ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу.

Кроме того, 16 боевых бронированных машин и одну зенитную установку обнаружили в том числе в жилых кварталах, что запрещено п. 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года о размещении тяжелого вооружения и военной техники.

На День Независимости, 24 августа, в результате обстрела российских наемников в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец получил ранения.

Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

По данным штаба ООС, состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

Источник: ОБСЕ