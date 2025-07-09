Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала Уэнсдей. Его главной интригой станет борьба наследницы семьи Аддамс за жизнь своей подруги Энид, которую она видит мертвой в пророческом видении.

Уэнсдей 2 сезон – официальный трейлер

Во втором сезоне Уэнсдей возвращается в Академию Невермор, где ее ждет новый директор – мистер Дорт в исполнении Стива Бушеми.

Там же она встречает новую группу поклонниц во главе с Агнес (Эви Темплтон), которые буквально одержимы ее лицом.

В трейлере зрителям показали сцену, в которой главная героиня плачет черными слезами. Она видит жуткое видение – надгробие с именем подруги Энид Синклер и сцену, где Энид обвиняет ее в собственной смерти.

В закадровом тексте говорится о семейных тайнах Аддамсов, которые Уэнсдей должна раскрыть, чтобы спасти одноклассницу или погибнуть во время этой попытки.

Вместе с трейлером Netflix запустил масштабную промокампанию Doom Tour, в рамках которой актеры и создатели сериала отправятся в турне по США, Великобритании, Польше, Италии, Франции, Румынии, Канаде, Южной Корее и Австралии.

Второй сезон Уэнсдей выйдет в двух частях: премьера первой запланирована на 6 августа, второй – на 3 сентября.

Ранее Факты ICTV писали, что третий сезон популярного корейского сериала Игра в кальмара установил новые рекорды, став крупнейшим телевизионным запуском в истории Netflix. Премьера финальной главы шоу состоялась 27 июня.

Источник : Variety

