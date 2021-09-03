Закрепление реального партнерства — главный итог визита Зеленского в США

Реализация гарантий США по энергетической безопасности Украины и не только, прописанных в совместном заявлении о стратегическом партнерстве, начнется сразу после возвращения президента Владимира Зеленского в Киев.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам визита главы государства в США.

— Мы услышали полное понимание со стороны наших американских коллег по этим гарантиям. Американцы достаточно четко заявили о своей позиции относительно Северного потока-2. И, соответственно, заявили о своей позиции относительно безопасности, в глобальном смысле этого слова, для Украины, — сказал он.

По его словам, когда возобновит работу Комиссия по стратегическому партнерству, появятся необходимые механизмы для реального выполнения этих гарантий.

Ермак считает, что самый важный итог визита украинской делегации в США — закрепление реального партнерства между странами на всех уровнях.