Закріплення реального партнерства – головний підсумок візиту Зеленського до США

Реалізація гарантій США щодо енергетичної безпеки України і не тільки, прописаних у спільній заяві про стратегічне партнерство, розпочнеться відразу після поверення президента Володимира Зеленського до Києва.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками візиту глави держави до США.

– Ми почули повне розуміння з боку наших американських колег щодо цих гарантій. Американці досить чітко заявили про свою позицію щодо Північного потоку-2. І, відповідно, заявили про свою позицію щодо безпеки, в глобальному сенсі цього слова, для України, – сказав він.

За його словами, коли відновить роботу Комісія зі стратегічного партнерства, з’являться необхідні механізми для реального виконання цих гарантій.

Єрмак вважає, що найважливіший підсумок візиту української делегації до Сполучених Штатів – закріплення реального партнерства між країнами на всіх рівнях.

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена тривала протягом двох годин в Овальному кабінеті Білого дому.

Зеленський став другим європейським лідером після канцлера Німеччини Ангели Меркель, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена.

За підсумками переговорів вони підписали спільну заяву щодо стратегічного партнерства України і США.