Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что глава США Джо Байден посетит Украину с визитом. Об этом он заявил во время брифинга после их встречи в Соединенных Штатах 1 сентября.

На вопрос журналистов, обсудили ли главы государств подробности визита, Зеленский признался, что этот вопрос не поднимался.

– Честно скажу, то, что надо было обсудить более подробно визит президента США, я вспомнил после встречи. Но до этого наши команды коммуницировали относительно визита, в том числе и по телефону. Я думаю, что президент приедет. Он много раз бывал в Украине, – сказал Зеленский.

Также во время брифинга глава государства анонсировал визит в Украину министра обороны США. С Ллойдом Остином продолжат переговоры относительно оборонной поддержки и вопроса безопасности на Черноморском побережье.

Встреча с главой Пентагона у Владимира Зеленского состоялась во время визита в США.

Глава государства заручился поддержкой Штатов в стремлении вступить в НАТО. В частности, Ллойд Остин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны США в борьбе с российской агрессией.

Страны подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Кроме того, США пообещали выделить $60 млн военной помощи Украине.