Встреча президентов США и Украины состоялась 1 сентября. Длилась она в Овальном кабинете Белого дома около двух часов.

По итогам переговоров стороны обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США.

Факты ICTV подготовили обзор зарубежной прессы о встрече глав государств.

CNN называют прибытие Зеленского в США кульминацией многолетней борьбы за визит. Встреча в Белом доме, утверждает СМИ, в один миг поместила Зеленского в центр политики США.

Представители издания отмечают, что долгожданная встреча может иметь значительные результаты для Зеленского, который боролся за американскую поддержку с тех пор, как занял пост в 2019 году.

Встреча в Белом доме после ситуации с телефонным звонком Трампу и дальнейшей процедурой импичмента, пишет CNN, стала для восточноевропейского лидера возможностью лично задать новый тон с новой администрацией.

Приводят и комментарий Зеленского относительно улучшения отношений между Украиной и США:

– Я хотел бы, чтобы Украина была известной, а не пресловутой.

Издание приходит к выводу, что вопросы по долгосрочному внешнеполитическому подходу США остаются в воздухе.

А также приводят слова Байдена о твердой преданности суверенитету и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, поддержке евроатлантических стремлений Украины и демократических реформ.

NBC News заявляют, что президент Украины громко высказался о решении США не вмешиваться в строительство российского газопровода и о своем желании присоединиться к НАТО.

Так, пишет СМИ, Зеленский разочарован нерешительностью западных союзников одобрить предложение Украины присоединиться к НАТО, что, по его мнению, даст Украине большую защиту от России.

Также он не согласился с комментариями Байдена о том, что стране нужно “очиститься от коррупции” до рассмотрения вопроса о членстве.

The New York Times отмечает, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским позволила Байдену отправить сообщение России, что он обязан быть на стороне стратегического партнера, к которому вторглась Москва.

СМИ также акцентирует внимание на том, что встреча состоялась после того, как из-за действий Трампа Зеленский невольно стал причастным к международному инциденту, приведшему к процессу импичмента предыдущего главы США.

Цитирует издание и слова Байдена о том, что он хочет приехать в Украину, которую ни один американский президент не посещал со времен президента Джорджа Буша в 2008 году. А также уточняет, что Джо Байден регулярно посещал Украину как вице-президент.

То, что Зеленский стал вторым европейским лидером (после канцлера Германии Ангелы Меркель, – Ред.), который посетил Белый дом после инаугурации Байдена, утверждает СМИ, является четким сигналом, что Украина остается приоритетом для администрации.

Об особенности встречи пишет и Los Angeles Times. СМИ также отмечает, что Зеленский стал вторым главой европейского государства, который сидел рядом с президентом Байденом в Овальном кабинете.

Издание также называет это четким сигналом того, какое значение для Байдена имеет защита Украины в длительной войне 30-летней демократии с Россией.

Вместе с тем, ссылаясь на экспертов, Los Angeles Times отмечает, что усилия Зеленского наладить более глубокие связи с Вашингтоном может усложнить изменение фокуса внешней политики США из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Источник: CNN, NBC News, The New York Times, Los Angeles Times