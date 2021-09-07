Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о восстановлении Комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США.

Кулеба рассказал, что уже 8 сентября соберет украинскую часть органа.

— Это ключевой орган взаимодействия между нашими странами. Президенты договорились возобновить его деятельность, усилить его, сделать более действенным. Уже этой осенью под моим председательством и государственного секретаря Блинкена эта комиссия будет заседать и обсуждать все эти вещи — и вопросы безопасности, и экономические. Сейчас время тихой дипломатии по определению оптимальных форматов.

Глава МИД заявил, что президент США Джо Байден четко озвучил позицию относительно усилий для прекращения российской агрессии. По мнению Кулебы, это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед.

— Абсолютно четко прозвучало заверение президента Байдена в том, что США будут участвовать в усилиях Украины и наших союзников по прекращению российской агрессии.

Украина и США договорились возобновить Комиссию по стратегическому партнерству (КСП) во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Орган не функционировал несколько лет, а сейчас его хотят подстроить под современные вызовы. Осенью глава МИД Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердят новую хартию на заседании КСП. Его организуют в Вашингтоне.