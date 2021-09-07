Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив подробиці про відновлення Комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США.

Кулеба розповів, що уже 8 вересня збере українську частину органу.

– Це ключовий орган взаємодії між нашими країнами. Президенти домовились відновити її діяльність, посилити її, зробити більш дієвою. Вже цієї осені під моїм головуванням і державного секретаря Блінкена ця комісія буде засідати та обговорювати всі ці речі – і безпекові, і економічні. Зараз час тихої дипломатії щодо визначення оптимальних форматів.

Очільник МЗС заявив, що президент США Джо Байден чітко озвучив позицію щодо зусиль для припинення російської агресії. На думку Кулеби, це стратегічна гарантія, якої достатньо, щоб рухатися вперед.

– Абсолютно чітко пролунало запевнення президента Байдена в тому, що США будуть брати участь в зусиллях України та наших союзників з припинення російської агресії.

Україна та США домовилися відновити Комісію зі стратегічного партнерства (КСП) під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон.

Орган не функціонував кілька років, а зараз його хочуть підлаштувати під сучасні виклики. Восени очільник МЗС Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен затвердять нову хартію на засіданні КСП. Його організують у Вашингтоні.