Стефанчук назвал изменения в Конституцию, которые готовит президентская команда

Среди изменений в Конституцию Украины, которые готовит президентская команда, приоритетным вопросом является децентрализация.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Вопрос №1 — это децентрализация. Мы сейчас выходим на финальный текст. Я просматриваю то, что сделала конституционная комиссия, то, что наработали вместе с ассоциациями местного самоуправления. Мы договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов, — отметил он.

Руслан Стефанчук объяснил, что до сих пор остается дискуссионным вопрос, будет ли статус юридического лица у территориальных общин. Ведь тогда у них появится такое право, как объединение, разъединение, слияние, что может привести к сепаратизму на государственном уровне.

Также различными остаются позиции относительно того, оставлять или нет районные советы и является ли председатель органом или должностным лицом. Поэтому Руслан Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду и решит эти нюансы.

Если его сейчас удастся принять в первом чтении, то уже в феврале документ могут рассмотреть во втором и после этого передать его в Конституционный суд.