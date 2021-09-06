Стефанчук назвав зміни до Конституції, які готує президентська команда

Серед змін до Конституції України, які готує президентська команда, пріоритетним питанням є децентралізація.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Питання №1 – це децентралізація. Ми зараз виходимо на фінальний текст. Я переглядаю те, що зробила конституційна комісія, те, що напрацювали разом з асоціаціями місцевого самоврядування. Ми дійшли згоди вже практично з усіх параметрів, лишилися кілька нюансів, – зазначив він.

Руслан Стефанчук пояснив, що досі залишається дискусійним питання, чи буде статус юридичної особи у територіальних громад. Адже тоді у них з’явиться таке право, як об’єднання, роз’єднання, злиття, що може призвести до сепаратизму на державному рівні.

Також різними залишаються позиції щодо того, залишати чи ні районні ради і чи є голова органом чи посадовою особою. Тому Руслан Стефанчук сподівається, що приблизно до кінця вересня законопроект буде внесений до Верховної Ради і вирішить ці нюанси.

Якщо його зараз вдасться ухвалити в першому читанні, то вже в лютому документ можуть розглянути у другому і після цього передати його до Конституційного суду.