Народный депутат и член партии Слуга народа Юрий Камельчук объяснил идею спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину.

По словам Камельчук, слова Арестович были направлены на Россию, а не на украинскую аудиторию. Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Высказывание было направлено на Россию из-за того, что они пытаются приватизировать то, что принадлежит нам … Это троллинг в сторону России, чтобы они не думали дальше, что они старший брат.

Депутат подчеркнул, что Русь стоит оставить как наследие, но от идеи переименования стоит отказаться.

Переименование Украины

Предложение переименовать Украину недавно озвучил Алексей Арестович. По его мнению, такая инициатива поможет отобрать бренд “русских” в России. По словам Арестовича, над идеей работают в Офисе президента.

На предложения спикера ТКГ отреагировал также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что такая позиция является негосударственной и менять название государства не стоит.