Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на предложение главы ТКГ Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украину.

По мнению Разумкова, менять название страны не стоит, ведь такая позиция является негосударственной. Об этом он заявил во время брифинга в Верховной Раде 6 сентября.

Спикер парламента отметил, что Украине нужны изменения и реформы, но точно не новое название.

— Мы с вами живем в государстве Украина, я думаю, что это устраивает 99% наших граждан … Я уверен, что играть с названием государства, тем более простите за сленг, как-то хайпануть, это точно негосударственная позиция. Я просто не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии …

Дмитрий Разумков заявил, что не располагает данными о подготовке закона о переименовании Украины в Офисе президента. Он надеется, что такая информация — фейк.

Переименование Украины

Предложение о переименовании Украины на Русь-Украину недавно озвучил председатель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. По его мнению, это поможет отобрать бренд “русских” в России.

На вопрос журналиста, будет ли соответствующий указ президента Владимира Зеленского о переименовании Арестович ответил, что сейчас “над этим работают”.