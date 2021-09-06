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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Негосударственная позиция: Разумков отреагировал на идею переименовать Украину

дмитро разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на предложение главы ТКГ Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украину.

По мнению Разумкова, менять название страны не стоит, ведь такая позиция является негосударственной. Об этом он заявил во время брифинга в Верховной Раде 6 сентября.

Спикер парламента отметил, что Украине нужны изменения и реформы, но точно не новое название.

— Мы с вами живем в государстве Украина, я думаю, что это устраивает 99% наших граждан … Я уверен, что играть с названием государства, тем более простите за сленг, как-то хайпануть, это точно негосударственная позиция. Я просто не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии …

Дмитрий Разумков заявил, что не располагает данными о подготовке закона о переименовании Украины в Офисе президента. Он надеется, что такая информация — фейк.

Переименование Украины

Предложение о переименовании Украины на Русь-Украину недавно озвучил председатель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. По его мнению, это поможет отобрать бренд “русских” в России.

На вопрос журналиста, будет ли соответствующий указ президента Владимира Зеленского о переименовании Арестович ответил, что сейчас “над этим работают”.

Фото: УНИАН

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