Вариант дополнительной поставки оружия со стороны боевиков на временно оккупированные территории через неподконтрольный Украине участок границы с РФ абсолютно вероятен.
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на ICTV.
— Я здесь воспринимаю еще один момент — это дерзкая демонстрация всему международному обществу, что властям Кремля все равно о каких договоренностях идет речь, все равно что есть организация обеспечения безопасности в Европе, — добавляет министр.