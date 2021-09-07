Вариант дополнительной поставки оружия со стороны боевиков на временно оккупированные территории через неподконтрольный Украине участок границы с РФ абсолютно вероятен.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на ICTV.