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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Это дерзкая демонстрация безразличия: Резников о поставках оружия боевикам на Донбасс

Это дерзкая демонстрация безразличия: Резников о поставках оружия боевикам на Донбасс

Вариант дополнительной поставки оружия со стороны боевиков на временно оккупированные территории через неподконтрольный Украине участок границы с РФ абсолютно вероятен.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Я здесь воспринимаю еще один момент — это дерзкая демонстрация всему международному обществу, что властям Кремля все равно о каких договоренностях идет речь, все равно что есть организация обеспечения безопасности в Европе, — добавляет министр.

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