Це зухвала демонстрація байдужості: Резніков про постачання зброї бойовикам на Донбас

Варіант додаткового постачання зброї з боку бойовиків на тимчасово окуповані території через непідконтрольну Україні ділянку кордону з РФ абсолютно ймовірний.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV.