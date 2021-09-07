Це зухвала демонстрація байдужості: Резніков про постачання зброї бойовикам на Донбас

Варіант додаткового постачання зброї з боку бойовиків на тимчасово окуповані території через непідконтрольну Україні ділянку кордону з РФ абсолютно ймовірний.
Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV.
– Я тут сприймаю ще один момент – це зухвала демонстрація всьому міжнародному суспільству, що владі Кремля всеодно про які домовленості йдеться, всеодно що є організація забезпечення безпеки в Європі, – додає міністр.