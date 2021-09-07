Спецпосланник США по Северному потоку-2 едет в Киев — Зеркаль

До конца текущей недели в Киеве ждут старшего советника по энергетической безопасности госсекретаря США Амоса Хохштейна, который является американским спецпосланником по вопросам Северного потока-2.

Об этом сообщила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире Украины 24.

По ее словам, его миссия направлена ​​на обеспечение энергетической безопасности прежде всего в Европе и решение вопросов, связанных с выполнением договоренностей Джо Байдена и Ангелы Меркель.

Зеркаль подчеркнула, что после завершения строительства газопровода его должна сертифицировать Германия, а Еврокомиссия — подтвердить ее, однако уже сейчас понятно, что РФ не собирается ждать завершения всех процедур.

— Сейчас мы видим, что в планах России запустить газопровод, не дождавшись всех решений о сертификации. Об этом мы говорили в Вашингтоне. И в конце недели продолжим этот разговор в Киеве с Амосом Хохштейном, который является спецпосланником США, — сказала она.

Во время встречи 1 сентября президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ввести новые санкции против РФ, если Кремль попытается использовать Северный поток-2 в качестве экономического оружия.

Действующий контракт на транзит через Украину завершится в 2024 году. В Газпроме уже выразили готовность продлить контракт и после этой даты, однако на новых условиях.