Спецпосланець США щодо Північного потоку-2 їде до Києва – Зеркаль

До кінця поточного тижня у Києві чекають старшого радника з енергетичної безпеки держсекретаря США Амоса Хохштейна, який є американським спецпосланцем з питань Північного потоку-2.

Про це повідомила радник міністра енергетики Олена Зеркаль в ефірі Україна 24.

За її словами, його місія спрямована на забезпечення енергетичної безпеки передусім у Європі та вирішення питань, пов’язаних з імплементацією домовленостей Джо Байдена та Ангели Меркель.

Зеркаль наголосила, що після завершення будівництва газопроводу його повинна сертифікувати Німеччина, а Єврокомісія – підтвердити її, проте вже зараз зрозуміло, що РФ не збирається чекати завершення усіх процедур.

– Зараз бачимо, що в планах Росії запустити газопровід, не дочекавшись всіх рішень про сертифікацію. Про це ми говорили у Вашингтоні. І наприкінці тижня продовжимо цю розмову у Києві з Амосом Хохштейном, який є спецпосланцем США, – сказала вона.

Під час зустрічі 1 вересня президент США Джо Байден пообіцяв українському колезі Володимиру Зеленському ввести нові санкції проти РФ, якщо Кремль спробує використовувати Північний потік-2 в якості економічного зброї.

Чинний контракт на транзит через Україну завершиться в 2024 році. У Газпромі вже висловили готовність продовжити контракт і після цієї дати, проте на нових умовах.