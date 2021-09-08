Центральної розвідувальне управління США допомагало Україні організувати операцію щодо затримання 33 найманців так званої російської приватної військової компанії Вагнера в Білорусі. Серед іншого, Україна отримала технічну допомогу і консультації ЦРУ.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представників української розвідки.

За даними розвідки, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

Водночас високопоставлений американський чиновник сказав CNN, що ці твердження “помилкові”. За його словами, розвідка США була поінформована про операцію, але причетність до неї заперечував.

Він заявив, що твердження представників української розвідки спрямовані на те, щоб перекласти частину провини за операцію, яка пішла не так, на американців.

Українська розвідка також повідомила, що організувала операцію, щоб виманити підозрюваних військових злочинців з Росії.

Агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії, яка пропонувала вигідний контракт на $5 тис. за захист нафтових об’єктів у Венесуелі. На цю приманку попалися сотні потенційних претендентів з Росії, що дозволило українській розвідці виявити підозрюваних у військових злочинах.

Затримання вагнеровців

Влітку у Білорусі затримали 33 найманці так званої приватної військової компанії Вагнера. У частини з них були українські паспорти і вони воювали на Донбасі.

Україна вимагала екстрадиції бойовиків, але Білорусь видала всіх вагнерівців Росії. Пізніше з’явилася інформація про те, що спецслужби України нібито готували операцію із затримання бойовиків ПВК Вагнера, для чого заманили їх в Білорусь.

Потім Білорусь повернула бойовиків назад в Росію. Київ чекав іншого рішення білоруської сторони, оскільки має достатньо доказів участі бойовиків у війні на Донбасі на стороні Росії.