В четверг, 9 сентября Верховная Рада соберется на очередное заседание в 10 утра.

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Сегодня нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов, в первом чтении будет рассмотрен проект закона №5559, который предусматривает противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем.

В первом чтении на рассмотрение вынесут также проекты закона об аграрных расписках (№2805-д), который предусматривает урегулирование их обращения и финансирования.

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит проект закона, вносящий изменения в законодательство о введении в Украине Бюро экономической безопасности.

Также нардепы обсудят законопроект №4135 об основах государственной антикоррупционной политики на 2022-2024 годы.

Еще один важный законопроект будет рассматриваться в первом чтении. Он предусматривает повышение качества пищевых продуктов, которые употребляют дети.

Во втором чтении народные избранники проголосуют за законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконную торговлю горючим (№2515).

Подробнее о повестке дня Верховной Рады 9 сентября читайте в материале Фактов ICTV.