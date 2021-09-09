В четверг, 9 сентября Верховная Рада соберется на очередное заседание в 10 утра.
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Сегодня нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов, в первом чтении будет рассмотрен проект закона №5559, который предусматривает противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем.
В первом чтении на рассмотрение вынесут также проекты закона об аграрных расписках (№2805-д), который предусматривает урегулирование их обращения и финансирования.
Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит проект закона, вносящий изменения в законодательство о введении в Украине Бюро экономической безопасности.
Также нардепы обсудят законопроект №4135 об основах государственной антикоррупционной политики на 2022-2024 годы.
Еще один важный законопроект будет рассматриваться в первом чтении. Он предусматривает повышение качества пищевых продуктов, которые употребляют дети.
Во втором чтении народные избранники проголосуют за законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконную торговлю горючим (№2515).
Подробнее о повестке дня Верховной Рады 9 сентября читайте в материале Фактов ICTV.