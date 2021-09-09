У четвер, 9 вересня Верховна Рада збереться на чергове засідання о 10 ранку.

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Сьогодні нардепи розглянуть низку важливих законопроектів, у першому читанні розглядатимуть проект закону №5559, який передбачає протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

У першому читанні на розгляд винесуть також проекти закону про аграрні розписки (№2805-д), який передбачає врегулювання їх обігу та фінансування.

У другому читанні Верховна Рада розгляне проект закону, який вносить зміни у законодавство щодо запровадження в Україні Бюро економічної безпеки.

Також нардепи обговорять законопроект №4135 про засади державної антикорупційної політики на 2022-2024 роки.

Ще один важливий законопроект розглядатимуть у першому читанні. Він передбачає підвищення якості харчових продуктів, які вживають діти.

У другому читанні народні обранці проголосують за законопроект, який посилює адміністративну відповідальність за незаконну торгівлю пальним (№2515).

Детальніше про порядок денний Верховної Ради 9 вересня читайте в матеріалі Фактів ICTV.