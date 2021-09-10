В пятницу, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме YES Brainstorming в Киеве. Среди тем, которые поднял глава государства, были российская агрессия, членство Украины в НАТО, коронавирус, реформы. Рассказал Зеленский и о том, жалеет ли, что возглавил страну.

В целом выступление главы государства на форуме состояло из двух частей – собственно речи и ответов на вопросы.

Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского – в материале Фактов ICTV.

О счастье и выживании

В начале выступления президент поднял тему изменений за последние два года.

– В чем сложность новой реальности? В том, что она всегда будет для нас новой – мы не успеваем за ней… Новая реальность – это год, на сегодняшний день это месяц, иногда неделя, даже день. То, что вчера было невозможным, сегодня является реальным. То, что сегодня реально – завтра устарело… Два года тому назад мы говорили на YES о счастье, сейчас мы говорим о выживании, — так начал свой доклад на YES Brainstorming президент Украины.

По его словам, за это время изменилось фундаментальное и базовое понятие счастья. И причиной этого, среди прочего, стала пандемия коронавируса.

– Счастье 2019 и 2021 годов разное, можно сказать, как велосипед и Tesla… Мы не знали, как все изменится за год. Когда счастье – это когда нет температур, бабушке не нужна ИВЛ. Счастье просто выйти из квартиры, пойти в кафе или парикмахерскую, — пояснил Зеленский.

О коронавирусе и мире

Как отметил глава государства, мир не был готов к пандемии коронавируса. И ни одна страна не сдала этот “экзамен”. – Некоторые теряли не только вкус и обоняние, но и человечность, — заявил он, вспомнив ситуацию в Новых Санжарах в Полтавской области, когда толпа местных жителей забросала камнями автобус с людьми, эвакуированными из Китая.

По словам Зеленского, главный вывод Covid-19 заключается в том, что вирус доказал: на самом деле каждый сам за себя, и в этом заключается нынешняя реальность.

Глава государства добавил, что мир готов совместно решать вопросы климата, ядерного оружия и так далее. Однако этот принцип не действует в ситуации с коронавирусом.

— Он (Covid-19 — Ред.) показал, что равенство государств – это одно, а распределение вакцин – это другое. Что на нашей планете у человеческой жизни все же есть паспорт и есть гражданство. И есть более важные жизни, и менее важные. Показал цену и роль маленьких стран, которые, скажем так, не в “клубе”, не в G7 или G20… У маленьких стран очень мало шансов выжить, если на планете начнутся действительно большие проблемы. Это показал коронавирус, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, катастрофа наступит тогда, когда мир не сделает выводов.

Зеленский добавил, что миру нужны лидеры, которые опираются не на силу оружия, а на силу мудрости и воли изменить ситуацию на планете.

Коронавирус и Украина

Президент во время речи рассказал и о том, как Украина преодолела вызов Covid-19. Он напомнил, как в нашей стране учились делать тестирования, лечить коронавирус, а также о повышении престижа профессии медика.

– На наших полках не было масок. Но вскоре для масок не осталось свободных полок. Не было тестов, но этот тест мы тоже очень быстро, успешно сдали. Мы научились выявлять вирус, затем научились его лечить, а главное – научились ценить наших медиков, — рассказал Зеленский на форуме YES Brainstorming.

Глава государства отметил, что украинская экономика фактически выстояла без поддержки крупных финансовых учреждений, а ВВП Украины снизился не так ощутимо по сравнению с другими странами.

– В регионах люди теряли работу на местах, но мы создали рабочие места. Мы начали строить дороги, как США, мне кажется, в 30-х, чтобы не впадать в депрессию, начали Большое строительство, — уточнил Зеленский.

О положении Украины, армии и экономике

Во время серии вопросов и ответов Владимир Зеленский поднял тему положения Украины в мире по итогам 30 лет независимости. Глава государства вспомнил об укреплении украинской армии и экономики.

– Я не считаю, что мы в сложном положении. Мы находимся именно в том положении, в котором должна была находиться Украина с начала независимости… Мы сегодня в положении достаточно прочной армии, неплохом экономическом положении… Наша экономика упала не так сильно, как в некоторых странах Европы. Потому что рассчитывали на себя и не очень сильно от кого-то зависели, — отметил Зеленский.

Об эвакуации из Афганистана

Президент рассказал, что силами украинских военных из Афганистана, захваченного боевиками Талибана, удалось эвакуировать сотни граждан Украины и других государств.

– К нам обратились Соединенные Штаты – наши ребята, военные, разведчики помогали. Мы вывезли и украинских граждан – 700 человек, и многих из Афганистана… При этом не потеряли ни одного украинского бойца и жизни, — подчеркнул Зеленский.

Украина готова к НАТО

Во время серии вопросов на YES Brainstorming глава государства отметил, что Украина давно готова к вступлению в НАТО, а украинская армия – одна из самых мощных в мире.

– Когда нам говорят о реформах в армии или в оборонном секторе, что поэтому Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца откровенное мнение, — заявил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что без Украины Евросоюз будет ослаблен, как и НАТО.

— Мы, возможно, не получаем того, на что, по нашему мнению, заслуживаем, но мы верим, что НАТО нуждается в нас… Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, что без Украины Евросоюз будет ослаблен, — подчеркнул президент.

Он добавил, что не все лидеры Евросоюза хотят видеть Украину в блоке, то же касается и НАТО.

– Если вы хотите, чтобы укреплялась Россия – не берите Украину, — отметил президент.

Об отношениях с США

Отвечая на вопрос о характере отношений Украины и США, Владимир Зеленский высказал мнение, что сейчас они лучше, чем были раньше.

– Двухпалатная поддержка, двухпартийная поддержка происходит из-за народа Украины. Они поддерживают народ Украины, — заявил он.

О реформах и борьбе с коррупцией

Украина уже демонстрирует прогресс на пути реформ и в борьбе с коррупцией. Так Владимир Зеленский отреагировал на реплику об обеспокоенности международных партнеров относительно замедления программы реформирования нашей страны.

По словам президента, сейчас в мире сложилось искаженное представление об Украине как о якобы единой стране, где существует коррупция, где якобы отсутствуют реформы, в частности в судебной сфере.

– Это такая пародия на Украину… Мне кажется, что благодаря разной информационной политике через некоторое время выстроилось такое карикатурное ощущение, карикатурное отношение к Украине, к украинцу… Никто не увидел – мы уже изменились, мы на этом пути. Мы проголосовали ту судебную реформу, о которой все спрашивают, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что нашей стране сейчас нужны не стратегические партнеры, которые выражают беспокойство и говорят о том, чего Украине не хватает, а стратегические друзья.

О вероятной встрече с Путиным

Комментируя отношение к Владимиру Путину, Владимир Зеленский сообщил, что у него нет времени думать о самом президенте РФ, а больше интересует возможность предметной встречи с ним.

– Хочется более предметно встретиться, чем на первой встрече в нормандском формате. Потому что были результаты – вернули более ста человек домой. Это важный результат. Говорили о разминировании и КПВВ. Но не все движется так быстро, как того хотел бы я, — пояснил президент.

Он добавил, что Россия не хочет решать вопросы быстро и быстро завершить войну на Донбассе.

О встрече в нормандском формате

Глава государства рассказал, что в настоящее время осуществляется подготовка встречи в нормандском формате. Однако многое зависит от России, в частности от политической воли Владимира Путина.

– Если она будет, то будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю всех на всех. Все, о чем мы договариваемся, Россия никогда это не делает на 100%. Однако, если будет встреча – будет какой-то результат, — отметил Зеленский.

О вероятности полноценной войны с Россией

Президент Украины не исключает вероятности полномасштабной войны с Россией.

Он напомнил о 2014 годе, когда РФ совершила нападение на Украину, однако благодаря украинской армии оккупационные войска были остановлены.

– Считаю, что может быть (полномасштабная война, — Ред.)… Потенциал у этой темы есть. Считаю, что это было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации. Считаю, что после этого никогда не будет существовать соседство Украины, России и Беларуси, — заявил он.

О встрече с Джо Байденом и вопросах безопасности

Прокомментировал Владимир Зеленский и свой недавний визит в США и встречу с лидером этой страны Джо Байденом.

По словам главы государства, в Вашингтоне понимают угрозы, с которыми Украина столкнулась из-за российской агрессии. Зеленский сообщил, что США готовы поддержать украинские предложения по укреплению флота и противовоздушной обороне: в этом заверил Байден.

– Для нас это был очень важный сигнал. Посмотрим, как будет в реальном времени – не на словах, а на делах, — подчеркнул президент Украины.

Стратегические предприятия должны остаться в Украине

Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, однако стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства. Такую позицию озвучил Владимир Зеленский.

– То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается, в частности предприятия Мотор-Сичи и так далее. У нас есть такие случаи, — сообщил президент.

О работе на государство

Владимир Зеленский высказал мнение, что работать на государство без громких слов невыгодно.

Так он ответил на вопрос Артема Шаипова – главы Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира. Шаипов рассказал, что еще два года тому назад Ассоциация направила Зеленскому письмо с предложением о сотрудничестве, чтобы помочь людям, которые хотели бы работать на украинское государство. Однако реакции не получили.

Зеленский в ответ отметил, что не против, чтобы такие люди работали.

– Работать на государство, в моем понимании, без громких слов – сложно и дешево, просто невыгодно. Вся репутация, что у вас была до этого – она благодаря некоторым людям, к сожалению, меняется… Готовы ли вы и такие люди, как вы (к этому — Ред.)? — спросил президент.

О президентском сроке

В рамках форума YES Brainstorming глава государства заверил: он не жалеет о том, что два года тому назад стал президентом Украины.

– Президентский срок закончится, но я хочу жить именно в Украине, поэтому не жалею, что стал президентом. Иногда действительно бывают моменты, когда я думаю: зачем все это… Но когда понимаешь, что это был вызов, ты на это решился и в тебя поверили, то по-другому нельзя, — подчеркнул Зеленский.

Форум YES Brainstorming, организованный Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука, продлится два дня – 10 и 11 сентября.

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