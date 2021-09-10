У п’ятницю, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі YES Brainstorming у Києві. Серед тем, які порушив глава держави, були російська агресія, членство України в НАТО, коронавірус, реформи. Розповів Зеленський і про те, чи шкодує, що очолив країну.

Загалом виступ глави держави на форумі складався з двох частин – власне промови та відповідей на запитання.

Головні тези з виступу Володимира Зеленського – в матеріалі Фактів ICTV.

Про щастя та виживання

На початку виступу президент порушив тему змін за останні два роки.

– У чому складність нової реальності? У тому, що вона завжди буде для нас новою – ми не встигаємо за нею… Нова реальність – це рік, на сьогодні це місяць, іноді тиждень, навіть день. Те, що вчора було неможливим, сьогодні є реальним. Те, що сьогодні реальне – завтра є застарілим… Два роки тому ми говорили на YES про щастя, зараз ми говоримо про виживання, – так розпочав свою доповідь на YES Brainstorming президент України.

За його словами, за цей час змінилося фундаментальне та базове поняття щастя. І причиною цього, серед іншого, стала пандемія коронавірусу.

– Щастя 2019-го та 2021 років різне, можна сказати, як велосипед і Tesla… Ми не знали, як все зміниться за рік. Коли щастя – це коли немає температури, а бабусі не треба ШВЛ. Щастя просто вийти з квартири, піти в кафе чи перукарню, – пояснив Зеленський.

Про коронавірус і світ

Як зауважив глава держави, світ не був готовий до пандемії коронавірусу. І жодна країна не склала цей “іспит”.

– Дехто втрачав не тільки смак і нюх, а й людяність, – заявив він, пригадавши ситуацію в Нових Санжарах на Полтавщині, коли натовп місцевих жителів закидав камінням автобус із людьми, евакуйованими з Китаю.

За словами Зеленського, головний висновок Covid-19 полягає в тому, що вірус довів: насправді кожен сам за себе, і в цьому полягає нинішня реальність.

Глава держави додав, що світ готовий спільно вирішувати питання клімату, ядерної зброї, тощо. Проте цей принцип не діє в ситуації з коронавірусом.

– Він (Covid-19, – Ред.) показав, що рівність держав – це одне, а розподіл вакцин – це інше. Що на нашій планеті у людського життя є все ж таки паспорт і є громадянство. І є більш важливі життя, і є менш важливі. Показав ціну і роль маленьких країн, які, скажімо так, не в “клубі”, не в G7 чи G20… У маленьких країн дуже малі шанси вижити, якщо на планеті почнуться справді великі проблеми. Це показав коронавірус, – наголосив Зеленський.

За його словами, катастрофа буде тоді, якщо світ не зробить висновків.

Зеленський додав, що світу потрібні лідери, які опираються не на силу зброї, а на силу мудрості і волі змінити ситуацію на планеті.

Коронавірус і Україна

Президент під час промови розповів і про те, як Україна подолала виклик Covid-19. Він нагадав, як у нашій країні вчилися робити тестування, лікувати коронавірус, а також про підвищення престижу професії медика.

– На наших полицях не було масок. Та незабаром для масок не залишилося вільних полиць. Не було тестів, але цей тест ми теж дуже швидко, успішно склали. Ми навчилися виявляти вірус, потім навчилися його лікувати, а головне – навчилися цінувати наших медиків, – розповів Зеленський на форумі YES Brainstorming.

Глава держави зауважив, що українська економіка фактично вистояла без підтримки великих фінансових установ, а ВВП України знизився не так відчутно, порівняно з іншими країнами.

– У регіонах люди втрачали роботу на місцях, але ми створили робочі місця. Ми почали будувати дороги, як США, мені здається, в 30-х, щоб не впадати в депресію, почали Велике будівництво, – уточнив Зеленський.

Про становище України, армію та економіку

Під час серії запитань та відповідей Володимир Зеленський порушив тему становища України в світі за підсумками 30 років незалежності. Глава держави згадав про зміцнення української армії та економіки.

– Я не вважаю, що ми у складному становищі. Ми перебуваємо саме в тому становищі, у якому мала перебувати Україна від початку незалежності… Ми сьогодні в становищі достатньо міцної армії, непоганому економічному становищі… Наша економіка впала не так сильно, як у деяких країн Європи. Тому що розраховували на себе і не дуже сильно від когось залежали, – зауважив Зеленський.

Про евакуацію з Афганістану

Президент розповів, що силами українських військових із Афганістану, захопленого бойовиками Талібану, вдалося евакуювати сотні громадян України та інших держав.

– До нас звернулися Сполучені Штати – наші хлопці, військові, розвідники допомагали. Ми вивезли і українських громадян – 700 людей, і багатьох з Афганістану… При цьому не втратили жодного українського бійця і життя, – наголосив Зеленський.

Україна готова до НАТО

Під час серії запитань на YES Brainstorming глава держави зазначив, що Україна давно готова до вступу в НАТО, а українська армія – одна з найпотужніших у світі.

– Коли нам говорять про реформи в армії чи в оборонному секторі, що через це Україна не вступила до НАТО, мені здається, що це не до кінця відверта думка, – заявив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що без України Євросоюз буде ослаблений, як і НАТО.

– Ми, можливо, не отримуємо того, на що, на нашу думку, заслуговуємо, але ми віримо, що НАТО потребує нас… Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, що без України Євросоюз буде послаблюватися, – наголосив президент.

Він додав, що не всі лідери Євросоюзу хочуть бачити Україну в блоці, те саме стосується і НАТО.

– Якщо ви хочете, щоб зміцнювалась Росія – не беріть Україну, – зазначив президент.

Про відносини зі США

Відповідаючи на запитання про характер відносин України та США, Володимир Зеленський висловив думку, що зараз вони кращі, ніж були раніше.

– Двопалатна підтримка, двопартійна підтримка відбувається через народ України. Вони підтримують народ України, – заявив він.

Про реформи та боротьбу з корупцією

Україна вже демонструє прогрес на шляху реформ та в боротьбі з корупцією. Так Володимир Зеленський відреагував на репліку про занепокоєння міжнародних партнерів щодо уповільнення програми реформування нашої країни.

За словами президента, наразі в світі склалося викривлене уявлення про Україну, як про нібито єдину країну, де існує корупція, де начебто відсутні реформи, зокрема в судовій сфері.

– Це така пародія на Україну… Мені здається, що завдяки різній інформаційній політиці за деякий час вибудувалося таке карикатурне відчуття, карикатурне ставлення до України, до українця… Ніхто не побачив – ми вже змінились, ми на цьому шляху. Ми проголосували ту судову реформу, про яку всі запитують, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що нашій країні наразі потрібні не стратегічні партнери, які висловлюють занепокоєння й говорять про те, чого Україні не вистачає, а стратегічні друзі.

Про ймовірну зустріч із Путіним

Коментуючи ставлення до Володимира Путіна, Володимир Зеленський повідомив, що в нього немає часу думати про самого президента РФ, а більше цікавить можливість предметної зустрічі з ним.

– Хочеться більш предметно зустрітися, ніж на першій зустрічі у нормандському форматі. Тому що були результати – повернули понад сто людей додому. Це важливий результат. Говорили про розмінування і КПВВ. Але не все рухається так швидко, як того хотів би я, – пояснив президент.

Він додав, що Росія не хоче вирішувати питання швидко та швидко завершити війну на Донбасі.

Про зустріч в Нормандському форматі

Глава держави розповів, що нині здійснюється підготовка зустрічі в Нормандському форматі. Проте багато що залежить від Росії, зокрема від політичної волі Володимира Путіна.

– Якщо вона буде, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю – всіх на всіх. Все, про що ми домовляємось, Росія ніколи цього не робить на 100%. Однак, якщо буде зустріч – буде якийсь результат, – зазначив Зеленський.

Про ймовірність повноцінної війни з Росією

Президент України не виключає ймовірності повномасштабної війни з Росією.

Він нагадав про 2014 рік, коли РФ здійснила напад на Україну, проте завдяки українській армії окупаційні війська було зупинено.

– Вважаю, що може бути (повномасштабна війна, – Ред.)… Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це було б найбільшою помилкою з боку Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство України, Росії та Білорусі, – заявив він.

Про зустріч із Джо Байденом і питання безпеки

Прокоментував Володимир Зеленський і свій нещодавній візит до США та зустріч із лідером цієї країни Джо Байденом.

За словами глави держави, у Вашингтоні розуміють загрози, з якими Україна зіткнулася через російську агресію. Зеленський повідомив, що США готові підтримати українські пропозиції зі зміцнення флоту та протиповітряної оборони: у цьому запевнив Байден.

– Для нас це був дуже важливий сигнал. Подивимося, як буде в реальному часі – не на словах, а на справах, – наголосив президент України.

Стратегічні підприємства мають залишитися в Україні

Україна вітає іноземний бізнес та інвестиції, проте стратегічні підприємства повинні залишатися під контролем держави. Таку позицію озвучив Володимир Зеленський.

– Тобто стратегічні підприємства повинні бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це що стосується, зокрема підприємства Мотор-Січі, тощо. У нас є такі випадки, – повідомив президент.

Про роботу на державу

Володимир Зеленський висловив думку, що працювати на державу без гучних слів невигідно.

Так він відповів на запитання Артема Шаіпова – голови Асоціації українців-випускників провідних університетів світу. Шаіпов розповів, що ще два роки тому Асоціація направила Зеленському листа з пропозицією співпраці, аби допомогти людям, які хотіли б працювати на українську державу. Проте реакції не отримали.

Зеленський у відповідь наголосив, що не проти, щоб такі люди працювали.

– Працювати на державу, в моєму розумінні, без гучних слів – складно і дешево, просто невигідно. Вся репутація, що у вас була до цього – вона завдяки деяким людям, на жаль, змінюється… Чи готові ви і такі люди, як ви (до цього, – Ред.)? – запитав президент.

Про президентський термін

В межах форуму YES Brainstorming глава держави запевнив: він не шкодує про те, що два роки тому став президентом України.

– Президентський термін закінчиться, але я хочу жити саме в Україні, тому не шкодую, що став президентом. Іноді справді бувають моменти, коли я думаю: навіщо все це… Але коли розумієш, що це був виклик, ти на це наважився і в тебе повірили, то по-іншому не можна, – наголосив Зеленський.

Форум YES Brainstorming, організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука, триватиме два дні – 10 та 11 вересня.

Новий формат дискусії – це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з декількома найвідомішими мислителями світу.

Усі дискусії транслюватимуться онлайн.