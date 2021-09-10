В пятницу, 10 сентября, народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. На повестке дня Верховной Рады ряд важных законодательных инициатив.

Онлайн-транляцию заседания Верховной Рады 10 сентября 2021 года смотрите на Фактах ICTV.

Заседание Верховной Рады 10 сентября — онлайн-трансляция

В первом чтении 10 сентября нардепы рассмотрят законопроект №5399, вносящий изменения в Налоговый кодекс по стабилизации расчетов на рынке электроэнергии.

Также на повестке дня нардепов законопроекты №3758 и №5461 по академической добродетели. Эти инициативы направлены на борьбу с плагиатом в научных трудах, а также будут препятствовать написанию научных работ на заказ.

Во втором чтении среди прочего Верховная Рада рассмотрит законопроект №3427, предусматривающий изменения в закон О рекламе по противодействию дискриминации по признаку пола.

Также на рассмотрении будет законопроект №4358 об охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Подробнее о повестке дня Рады 10 сентября читайте в материале.