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Обязательства перед МВФ и борьба с плагиатом: повестка дня Рады 10 сентября

10 сентября Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание. В повестке дня парламента — ряд важных законопроектов. Какие законы рассмотрят депутаты на заседании 10 сентября, читайте в материале. Заседание Верховной Рады 10 сентября 2021 года — повестка дня Во время первого чтения Верховная Рада, среди прочего, рассмотрит такие законодательные инициативы: проект закона №5399, который направлен на погашение задолженности на оптовом рынке электрической энергии;

законопроекты №3758 и №5461 по поводу академической добродетели. Эти документы призваны бороться с плагиатом в научных работах и ​​написанием дипломов, диссертаций и других научных произведений на заказ.

законопроекты №5852 о закупке юридических услуг НБУ и №5853 об изменениях в Бюджетном кодексе по уточнению информации, которая подается НБУ для составления Бюджетной декларации. Эти инициативы касаются закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ). Во втором чтении нардепы рассмотрят: закон №3427 о противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе;

проект закона №4533 о конституционной процедуре;

законопроект №4358 об охране здоровья населения от вредного воздействия табака;

проект закона по использованию имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№5230). Читайте Рада приняла закон о легализации рынка криптовалют: что он предусматривает

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