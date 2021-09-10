10 сентября Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание. В повестке дня парламента — ряд важных законопроектов.
Какие законы рассмотрят депутаты на заседании 10 сентября, читайте в материале.
Заседание Верховной Рады 10 сентября 2021 года — повестка дня
Во время первого чтения Верховная Рада, среди прочего, рассмотрит такие законодательные инициативы:
- проект закона №5399, который направлен на погашение задолженности на оптовом рынке электрической энергии;
- законопроекты №3758 и №5461 по поводу академической добродетели. Эти документы призваны бороться с плагиатом в научных работах и написанием дипломов, диссертаций и других научных произведений на заказ.
- законопроекты №5852 о закупке юридических услуг НБУ и №5853 об изменениях в Бюджетном кодексе по уточнению информации, которая подается НБУ для составления Бюджетной декларации. Эти инициативы касаются закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).
Во втором чтении нардепы рассмотрят:
- закон №3427 о противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе;
- проект закона №4533 о конституционной процедуре;
- законопроект №4358 об охране здоровья населения от вредного воздействия табака;
- проект закона по использованию имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№5230).