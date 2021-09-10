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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Обязательства перед МВФ и борьба с плагиатом: повестка дня Рады 10 сентября

Верховна Рада, депутати, парламент

10 сентября Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание. В повестке дня парламента — ряд важных законопроектов.

Какие законы рассмотрят депутаты на заседании 10 сентября, читайте в материале.

Заседание Верховной Рады 10 сентября 2021 года — повестка дня

Во время первого чтения Верховная Рада, среди прочего, рассмотрит такие законодательные инициативы:

  • проект закона №5399, который направлен на погашение задолженности на оптовом рынке электрической энергии;
  • законопроекты №3758 и №5461 по поводу академической добродетели. Эти документы призваны бороться с плагиатом в научных работах и ​​написанием дипломов, диссертаций и других научных произведений на заказ.
  • законопроекты №5852 о закупке юридических услуг НБУ и №5853 об изменениях в Бюджетном кодексе по уточнению информации, которая подается НБУ для составления Бюджетной декларации. Эти инициативы касаются закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Во втором чтении нардепы рассмотрят:

  • закон №3427 о противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе;
  • проект закона №4533 о конституционной процедуре;
  • законопроект №4358 об охране здоровья населения от вредного воздействия табака;
  • проект закона по использованию имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№5230).

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