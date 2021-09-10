10 вересня Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання. На порядку денному парламенту – низка важливих законопроектів.
Які саме закони розглянуть депутати під час засідання 10 вересня, дивіться у матеріалі.
Засідання Верховної Ради 10 вересня 2021 – порядок денний
Під час першого читання Верховна Рада серед іншого розгляне такі законодавчі ініціативи:
- проект закону №5399, який спрямований на погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії;
- законопроекти №3758 та №5461 щодо академічної доброчесності. Ці документи покликані боротися з плагіатом у наукових роботах і написанням дипломів, дисертацій та інших наукових творів на замовлення.
- законопроекти №5852 щодо закупівлі юридичних послуг НБУ та №5853 про зміни у Бюджетному кодексі щодо уточнення інформації, яка подається НБУ для складання Бюджетної декларації. Ці ініціативи стосуються закриття зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).
У другому читанні нардепи розглянуть:
- закон №3427 щодо протидії дискримінації за ознакою статі у рекламі;
- проект закону №4533 про конституційну процедуру (друге читання);
- законопроект №4358 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну;
- проект закону щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (№5230).