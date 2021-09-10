Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зобов’язання перед МВФ і боротьба з плагіатом: порядок денний Ради 10 вересня

Верховна Рада, депутати, парламент

10 вересня Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання. На порядку денному парламенту – низка важливих законопроектів.

Які саме закони розглянуть депутати під час засідання 10 вересня, дивіться у матеріалі.

Засідання Верховної Ради 10 вересня 2021 – порядок денний

Під час першого читання Верховна Рада серед іншого розгляне такі законодавчі ініціативи:

  • проект закону №5399, який спрямований на погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії;
  • законопроекти №3758 та №5461 щодо академічної доброчесності. Ці документи покликані боротися з плагіатом у наукових роботах і написанням дипломів, дисертацій та інших наукових творів на замовлення.
  • законопроекти №5852 щодо закупівлі юридичних послуг НБУ та №5853 про зміни у Бюджетному кодексі щодо уточнення інформації, яка подається НБУ для складання Бюджетної декларації. Ці ініціативи стосуються закриття зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У другому читанні нардепи розглянуть:

  • закон №3427 щодо протидії дискримінації за ознакою статі у рекламі;
  • проект закону №4533 про конституційну процедуру (друге читання);
  • законопроект №4358 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну;
  • проект закону щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (№5230).

Читайте
Рада ухвалила закон про легалізацію ринку криптовалют: що він передбачає

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка