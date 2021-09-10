10 вересня Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання. На порядку денному парламенту – низка важливих законопроектів.

Які саме закони розглянуть депутати під час засідання 10 вересня, дивіться у матеріалі.

Засідання Верховної Ради 10 вересня 2021 – порядок денний

Під час першого читання Верховна Рада серед іншого розгляне такі законодавчі ініціативи:

проект закону №5399, який спрямований на погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії;

законопроекти №3758 та №5461 щодо академічної доброчесності. Ці документи покликані боротися з плагіатом у наукових роботах і написанням дипломів, дисертацій та інших наукових творів на замовлення.

законопроекти №5852 щодо закупівлі юридичних послуг НБУ та №5853 про зміни у Бюджетному кодексі щодо уточнення інформації, яка подається НБУ для складання Бюджетної декларації. Ці ініціативи стосуються закриття зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У другому читанні нардепи розглянуть: