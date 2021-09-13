В Украине сформировали Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности.

В него вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Лидерами голосования стали трое представителей от политсилы Демократична сокира.

Их результат превысил более чем вдвое голоса 12 других нынешних членов совета.

Членами Совета общественного контроля при БЭБ стали:

Тарас Котов (Демократична сокира),

Евгений Романюк (Демократична сокира),

Андрей Ткаченко (Демократична сокира),

Михаил Лавровский (Украинское общество экономических свобод),

Екатерина Глазкова (Союз украинских предпринимателей),

Андрей Ерашов (Союз украинских предпринимателей),

Андрей Морозовский (Институт мониторинга подакцизных товаров),

Дарья Марчак (Международная общественная организация Киевский экономический институт),

Татьяна Тищук (Международная общественная организация Киевский экономический институт),

Денис Жело (профсоюзная организация Николаева Сильные вместе),

Станислав Бондаренко (общественная организация Всеукраинское объединение Патриот),

Назар Первак (общественная организация Всеукраинское объединение Антикоррупционный блокпост),

Анна Майборода (общественная организация Всеукраинское объединение Патриот),

Сергей Кицул (общественная организация Промышленно-предпринимательский союз),

Яков Воронин (общественная организация Промышленно-предпринимательский союз).

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Появление Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности 12 сентября анонсировал глава недавно созданного БЭБ Вадим Мельник.

Этот орган будет осуществлять контроль над Бюро и способствовать взаимодействию БЭБ с общественными объединениями.

Вместе с тем, он отметил, что Бюро экономической безопасности может не начать работу 25 сентября, как планировалось ранее.

Предварительно запуск работы БЭБ состоится в конце сентября – в начале октября.

Сразу после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

28 января этого года Верховная Рада поддержала законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

12 мая Кабинет министров поддержал постановление о создании в Украине БЭБ.

Бюро создается вместо налоговой милиции. БЭБ позиционируется как государственный правоохранительный орган, который будет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных правонарушений в сфере экономики.

Когда заработает БЭБ, Служба безопасности Украины потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

По результатам конкурсного отбора директором БЭБ стал Вадим Мельник, который ранее возглавлял Государственную фискальную службу.

30 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль временно возложил исполнение обязанностей главы ГФС на Анатолия Александрова.

Источник: Виктор Трегубов

Фото: Depositphotos, БЭБ