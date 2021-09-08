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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Соколова |

Не успевают: новосозданное Бюро экономической безопасности может не заработать вовремя

Вадим Мельник

Работа новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ) может не стартовать 25 сентября, как ранее планировалось.

Об этом сообщил глава ведомства Вадим Мельник в интервью Общественному.

По словам чиновника, запустить БЭБ в определенные сроки не успевают.

— Мы не успеваем. Да, определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов… Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти шесть месяцев, которые были даны для начала работы БЭБ… Они по разным объективным причинам затянулись, — отметил Мельник.

Среди вероятных причин такой ситуации он назвал период летних отпусков.

Мельник подчеркнул, что процесс ликвидации Государственной фискальной службы и образования вместо нее БЭБ – сложный, поскольку впервые орган ГФС ликвидируют под ноль.

— Сейчас также проведение аудита ГФС продлено еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно, — добавил он.

Мельник пояснил, что процедура конкурсного отбора на должности в Бюро экономической безопасности продлится не менее 30–35 дней. Кроме того, ориентировочно 12 сентября может появиться Совет общественного контроля при БЭБ. Этот орган будет осуществлять контроль над Бюро и способствовать взаимодействию БЭБ с общественными объединениями.

— Получается, что где-то 12-го мы получим Совет общественного контроля. Например, я создаю конкурсную комиссию и, например, еще 30-35 дней минимум будут конкурсы на этих 200-220 человек, 30% от центрального аппарата. Наверное, я не укладываюсь в 25 сентября, — рассказал Мельник.

Он прогнозирует, что запуск работы БЭБ может состояться в конце сентября – начале октября.

Как известно, Бюро экономической безопасности планировали запустить 25 сентября этого года. Параллельно должна была прекратить существование ГФС. Однако Мельник не исключает ситуацию, когда ГФС ликвидируют, а БЭБ фактически не начнет работать.

Что известно о Бюро экономической безопасности?

28 января этого года Верховная Рада поддержала законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

А 12 мая Кабинет министров поддержал постановление о создании в Украине БЭБ.

Бюро создается вместо налоговой милиции. БЭБ позиционируется как государственный правоохранительный орган, который будет заниматься предупреждением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

Когда заработает БЭБ, Служба безопасности Украины потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

По результатам конкурсного отбора директором БЭБ стал Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу.

Источник: Общественное

Фото: ГФС

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