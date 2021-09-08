Работа новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ) может не стартовать 25 сентября, как ранее планировалось.

Об этом сообщил глава ведомства Вадим Мельник в интервью Общественному.

По словам чиновника, запустить БЭБ в определенные сроки не успевают.

— Мы не успеваем. Да, определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов… Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти шесть месяцев, которые были даны для начала работы БЭБ… Они по разным объективным причинам затянулись, — отметил Мельник.

Среди вероятных причин такой ситуации он назвал период летних отпусков.

Мельник подчеркнул, что процесс ликвидации Государственной фискальной службы и образования вместо нее БЭБ – сложный, поскольку впервые орган ГФС ликвидируют под ноль.

— Сейчас также проведение аудита ГФС продлено еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно, — добавил он.

Мельник пояснил, что процедура конкурсного отбора на должности в Бюро экономической безопасности продлится не менее 30–35 дней. Кроме того, ориентировочно 12 сентября может появиться Совет общественного контроля при БЭБ. Этот орган будет осуществлять контроль над Бюро и способствовать взаимодействию БЭБ с общественными объединениями.

— Получается, что где-то 12-го мы получим Совет общественного контроля. Например, я создаю конкурсную комиссию и, например, еще 30-35 дней минимум будут конкурсы на этих 200-220 человек, 30% от центрального аппарата. Наверное, я не укладываюсь в 25 сентября, — рассказал Мельник.

Он прогнозирует, что запуск работы БЭБ может состояться в конце сентября – начале октября.

Как известно, Бюро экономической безопасности планировали запустить 25 сентября этого года. Параллельно должна была прекратить существование ГФС. Однако Мельник не исключает ситуацию, когда ГФС ликвидируют, а БЭБ фактически не начнет работать.

Что известно о Бюро экономической безопасности?

28 января этого года Верховная Рада поддержала законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

А 12 мая Кабинет министров поддержал постановление о создании в Украине БЭБ.

Бюро создается вместо налоговой милиции. БЭБ позиционируется как государственный правоохранительный орган, который будет заниматься предупреждением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

Когда заработает БЭБ, Служба безопасности Украины потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

По результатам конкурсного отбора директором БЭБ стал Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу.

Источник: Общественное

Фото: ГФС