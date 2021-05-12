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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

В Украине появится Бюро экономической безопасности — Кабмин принял постановление

кабмін денис шмигаль

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает создание в Украине Бюро экономической безопасности.

За соответствующее решение с доработкой в один день члены правительства проголосовали во время его выездного заседания, которое премьер-министр Денис Шмыгаль проводил в Черниговской области.

Накануне закон о создании в Украине Бюро экономической безопасности подписал также президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает, что его основной функцией будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.

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Поэтому когда Бюро экономической безопасности заработает, то СБУ утратит полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Бюро економічної безпеки by Віта Гірко on Scribd

Ликвидация налоговой милиции

1 марта Владимир Зеленский также подписал закон о ликвидации налоговой милиции.

Согласно документу, орган должен прекратить работать со дня принятия решения Кабмином о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о БЭБ.

Фото: Правительственный портал

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