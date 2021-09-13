В Україні сформували Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки.

До неї увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Лідерами голосування стали троє представників від політсили Демократична сокира.

Їхній результат перевищив більше ніж удвічі голоси 12 інших теперішніх членів ради.

Членами Ради громадського контролю при БЕБ стали:

Тарас Котов (Демократична Сокира),

Євген Романюк (Демократична Сокира),

Андрій Ткаченко (Демократична Сокира),

Михайло Лавровський (Українське товариство економічних свобод),

Катерина Глазкова (Спілка українських підприємців),

Андрій Єрашов (Спілка українських підприємців),

Андрій Морозовський (Інститут моніторингу підакцизних товарів),

Дарія Марчак (Міжнародна громадська організація Київський економічний інститут),

Тетяна Тищук (Міжнародна громадська організація Київський економічний інститут),

Денис Жело (Профспілкова організація Миколаєва Сильні разом),

Станіслав Бондаренко (Громадська організація Всеукраїнське об’єднання Патріот),

Назар Первак (Громадська організація Всеукраїнське об’єднання Антикорупційний блокпост),

Ганна Майборода (Громадська організація Всеукраїнське об’єднання Патріот),

Сергій Кицул (Громадська організація Промислово-підприємницька спілка),

Яків Воронін (Громадська організація Промислово-підприємницька спілка).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Появу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки 12 вересня анонсував голова новоствореного БЕБ Вадим Мельник.

Цей орган здійснюватиме контроль над Бюро та сприятиме взаємодії БЕБ із громадськими об’єднаннями.

Разом із тим, він зазначив, що Бюро економічної безпеки може не розпочати роботу 25 вересня, як планувалося раніше.

Попередньо запуск роботи БЕБ відбудеться наприкінці вересня – на початку жовтня.

Відразу після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

28 січня цього року Верховна Рада підтримала законопроект про створення Бюро економічної безпеки.

12 травня Кабінет міністрів підтримав постанову про створення в Україні БЕБ.

Бюро створюється замість податкової міліції. БЕБ позиціонується як державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Коли запрацює БЕБ, Служба безпеки України втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

За результатами конкурсного відбору директором БЕБ став Вадим Мельник, який раніше очолював Державну фіскальну службу.

30 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДФС на Анатолія Александрова.

Джерело: Віктор Трегубов

Фото: Depositphotos, БЕБ