США полностью выполнят обязательства в сфере безопасности перед Украиной — Блинкен

США намерены полностью выполнить свои обязательства в сфере безопасности перед Украиной.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник, 13 сентября, во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему вывода сил США из Афганистана.

Блинкена спросил конгрессмен Брайан Фицпатрик о том, может ли администрация Вашингтона подтвердить свое намерение сделать все возможное для поддержки Украины в случае российской агрессии и Тайваня — в случае нападения Китая.

— Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад, — заверил Блинкен.

Встреча Зеленского и Байдена

Саммит президентов США и Украины состоялся 1 сентября 2021 в Вашингтоне.

Всего официальный визит Зеленского в Америку длился с 31 августа по 2 сентября.

Во время него был подписан ряд соглашений, в частности о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, а по результатам встречи Зеленского и Байдена было обнародовано заявление о стратегическом партнерстве.

О чем договорились Зеленский и Байден, читайте в материале Фактов ICTV.