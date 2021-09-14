США повністю виконають зобов’язання у сфері безпеки перед Україною – Блінкен

США мають намір повністю виконати свої зобов’язання у сфері безпеки перед Україною.
Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен у понеділок, 13 вересня, під час слухань у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу на тему виведення сил США з Афганістану.
Блінкена запитав конгресмен Брайан Фіцпатрік про те, чи може адміністрація Вашингтону підтвердити свій намір зробити усе можливе для підтримки України у разі російської агресії та Тайваню, у разі нападу Китаю.
– Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов’язання. Ми виконаємо наші зобов’язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов’язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому, – запевнив Блінкен.
Зустріч Зеленського та Байдена
Саміт президентів США та України відбувся 1 вересня 2021 року у Вашингтоні.
Загалом, офіційний візит Зеленського в Америку тривав з 31 серпня до 2 вересня.
Під час нього було підписано низку угод, зокрема про співпрацю в сфері оборони та безпеки, а за результатами зустрічі Зеленського та Байдена було оприлюднено заяву щодо стратегічного партнерства.
Про що домовились Зеленський та Байден, читайте в матеріалі Фактів ICTV.