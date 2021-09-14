Я не ощущал давления: Зеленский о телефонном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал давления со стороны бывшего президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора лидеров, который состоялся в 2019 году.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CNN.

— Я не ощущал, что он (Трамп, — Ред.) заставляет меня что-то делать. И я тогда говорил правду, что не ощущал такого давления. Как я сказал достаточно амбициозно, я — президент своей страны. На нас никто не может давить. Поэтому это была не только моя дипломатия, но и публичная позиция, — объяснил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил: он осознавал только то, что Украине нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, которые поддерживают нас, и мы должны получить больше от США. Это было его целью.

В 2019 году вокруг Украины и США разгорелся громкий политический скандал, пиком которого стало то, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о запуске процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Поводом для этого стал телефонный разговор тогдашнего президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована в открытом доступе.

Тогда Трампа обвинили в давлении на президента Украины. чтобы возобновить расследование дела Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и тогда кандидата в президенты Джо Байдена.

До апреля 2019 года он входил в состав совета директоров одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине Burismа. Хантер Байден покинул ее, когда истек срок его контракта.

Но в течение нескольких лет в Украине расследовали дела о незаконном обогащении, отмывании денег и неуплате налогов компанией Burisma.

В феврале этого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина завершила расследование по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден, и не планирует реанимировать его.

Она отметила, что прокуроры в этом деле выполнили свою работу, поэтому нет оснований начинать все сначала. Тем более, что украинские правоохранительные органы не вмешиваются в вопросы геополитики.

Президент Владимир Зеленский сразу публично отрицал, что Дональд Трамп оказывал на него давление.