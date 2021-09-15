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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака со своим гербом

лукашенко

Государственный пограничный комитет Беларуси обвинил Украину в обстреле своего приграничного знака с гербом РБ.

Инцидент якобы произошел 11 сентября, сообщает пресс-служба комитета на своем Telegram-канале.

Повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси было выявлено в районе пограничной заставы Сварынь.

Пробоины были оставлены дробью, вероятно, из охотничьего ружья.

Белорусские пограничники заявили, что провели по этому поводу, встречу с украинскими коллегами.

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В свою очередь пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что ведет поиск лиц, причастных к возможной провокации.

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, с белорусской стороной проведена погранично-представительную встречу.

— В ходе встречи представители РБ не предъявляли претензий или обвинений в адрес украинских пограничников, — сказал Демченко.

Он также отметил, что поврежденный погранзнак на границе с РБ был обнаружен нарядом Луцкого отряда ГПСУ, который немедленно сообщил силовикам соседней страны о происшествии.

Представитель ГПСУ отметил, что повреждения знака могли осуществить нарушители, которые перешли через белорусскую границу на лодке. Чиновник также подчеркнул, что правоохранители не обнаружили ни одной использованной гильзы от охотничьего оружия.

Фото: Dreamstime

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