Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака со своим гербом

Государственный пограничный комитет Беларуси обвинил Украину в обстреле своего приграничного знака с гербом РБ.

Инцидент якобы произошел 11 сентября, сообщает пресс-служба комитета на своем Telegram-канале.

Повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси было выявлено в районе пограничной заставы Сварынь.

Пробоины были оставлены дробью, вероятно, из охотничьего ружья.

Белорусские пограничники заявили, что провели по этому поводу, встречу с украинскими коллегами.

В свою очередь пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что ведет поиск лиц, причастных к возможной провокации.

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, с белорусской стороной проведена погранично-представительную встречу.

— В ходе встречи представители РБ не предъявляли претензий или обвинений в адрес украинских пограничников, — сказал Демченко.

Он также отметил, что поврежденный погранзнак на границе с РБ был обнаружен нарядом Луцкого отряда ГПСУ, который немедленно сообщил силовикам соседней страны о происшествии.

Представитель ГПСУ отметил, что повреждения знака могли осуществить нарушители, которые перешли через белорусскую границу на лодке. Чиновник также подчеркнул, что правоохранители не обнаружили ни одной использованной гильзы от охотничьего оружия.