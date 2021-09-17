Довыборы в Раду: бывшего политзаключенного Сущенко зарегистрировали кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах, которые состоятся 31 октября в Черкасской и Херсонской областях.

Так, кандидатами в округе №184 (Херсонская область) зарегистрировали Татьяну Лазареву. В округе № 197 (Черкасская область) официальными кандидатами в народные депутаты стали Леонид Даценко (самовыдвиженец), Григорий Козьма от Блока Эдуарда Гурвица и бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко от партии Европейская солидарность.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала 14 кандидатов в народные депутаты Украины. Из них шесть в округе №184 и восемь в округе №197, среди которых бывший нардеп Андрей Ильенко.

Промежуточные выборы в Черкасской и Херсонской областях проводятся из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Колыхаев сложил полномочия нардепа после избранием мэром Херсона, а Александр Скичко — после назначения главой Черкасской областной государственной администрации.

Регистрация кандидатов должна завершиться до 5 октября включительно. Сами выборы состоятся 31 октября 2021 года. Ожидается, что участие в них примут более 290 тыс. избирателей.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Центральная избирательная комиссия должна установить до 15 ноября включительно.