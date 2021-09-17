Довибори в Раду: колишнього політв’язня Сущенка зареєстрували кандидатом в нардепи

Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах, які відбудуться 31 жовтня у Черкаській та Херсонській областях.

Так, кандидатами в окрузі №184 (Херсонська область) зареєстрували Тетяну Лазареву. В окрузі № 197 (Черкаська область) офіційними кандидатами у народні депутати стали Леонід Даценко (самовисуванець), Григорій Козьма від Блоку Едуарда Гурвіца і колишній політв’язень Кремля Роман Сущенко від партії Європейська солідарність.

Раніше ЦВК вже зареєструвала 14 кандидатів в народні депутати України. З них шістьох в окрузі №184 і вісьмох в окрузі №197, серед яких є колишній нардеп Андрій Іллєнко.

Проміжні вибори у Черкаській і Херсонській областях проводяться через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко.

Колихаєва склав повноваження нардепа після обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – після призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Реєстрація кандидатів повинна завершитися до 5 жовтня включно. Самі вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року. Очікується, що участь в них візьмуть понад 290 тис. виборців.

Результати проміжних виборів народних депутатів Центральна виборча комісія повинна встановити до 15 листопада включно.