17 вересня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули низку важливих питань.

Зокрема, темами для обговорення стали нові санкції, оборонні видатки у бюджеті України на 2022 рік, проведення виборів у Держдуму Росії на окупованих територіях і створення системи моніторингу олігархів.

Які рішення ухвалили на засіданні РНБО 17 вересня – читайте у матеріалі.

Санкції через вибори в Держдуму РФ

Згідно з рішенням РНБО, проти усіх організаторів виборів до Державної думи Російської Федерації на українських окупованих територіях будуть запроваджені санкції. У список також потраплять міжнародні спостерігачі.

– Ми впевнені, що на цих територіях РФ не має права проводити вибори, тому всі учасники цього процесу, члени виборчих комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах, будуть під санкціями нашої країни, – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, РНБО вже відпрацювала перший список таких осіб. Під обмеження потрапили 53 члени територіальних виборчих комісій і 33 кандидати в депутати Державної думи РФ. Найближчим часом президент введе санкції у дію своїм указом.

Санкції через отруєння Навального

Під нові обмеження потрапили семеро посадових осіб Федеральної служби безпеки Росії. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вони причетні до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Система моніторингу олігархів

Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки та оборони розробила систему моніторингу діяльності олігархів.

За його словами, вона має три рівні і може працювати з відкритими документами, документами для службового користування та документами, які мають гриф таємно.

– Фахівці апарату РНБО розробили та ввели в експлуатацію у серпні 2021 року сучасну інформаційно-аналітичну систему СОТА Головного ситуаційного центру країни. Вона має три контури обробки інформації: загальнодоступний, для службового користування і таємний, і повністю готова до роботи, – зазначив секретар РНБО.

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Витрати на оборону і безпеку у 2022 році

Одним із питань порядку денного засідання був розгляд статей проекту дербюджету на 2022 рік, пов’язаних із витратами на безпеку і оборону.

Олексій Данілов розповів, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про збільшення обсягу фінансування цього сектору. Тому у 2022 році витрати на безпеку і оборону становитимуть 5,95% від ВВП, або 319,4 млрд грн.

За словами секретаря РНБО, це має забезпечити фінансування завдань, визначених рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, щодо належного рівня соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення їх житлом, програм розвитку ракетного озброєння та Військово-морських сил Збройних сил та інших завдань.

Навчання за участі країн НАТО

Розглянули 17 вересня і питання про допуск на територію України в межах військового співробітництва збройних сил держав – партнерів США, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми Партнерство заради миру.

Вони візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях ЗСУ Об’єднані зусилля-2021, які стартують вже наступного тижня.