На временно оккупированных украинских территориях российские паспорта получили до 740 тысяч граждан Украины.

Об этом рассказал сегодня на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Статистика разная. У нас есть цифра 630 тысяч. И есть цифра 740 тысяч. Речь идет о тех, кто подают заявки (на паспорт РФ, — Ред.). Очень многие подают заявки, а потом не едут оформлять этот паспорт. У них там целая туристическая индустрия: они не всем выдают паспорта на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, а вывозят часть людей в Ростовскую область, — отметил Данилов.

В то же время он уточнил, что на сегодняшний день темпы выдачи российских паспортов на оккупированных территориях немного замедлились.

Российскую паспортизацию граждан Украины секретарь СНБО сравнил с ситуацией во время Второй мировой войны.

– Они получают эти “аусвайсы”, как во времена Второй мировой войны (“аусвайс” во время немецкой оккупации Украины – выданное оккупантами удостоверение личности, — Ред.). Гитлер их выдавал, чтобы человек выживал. Такие же “аусвайсы” выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности для существования в некоторых случаях, если у него нет этого документа, — объяснил Данилов.

По его словам, жители оккупированных территорий часто не могут трудоустроиться или получить медицинскую помощь без паспорта РФ.

Напомним, с сегодняшнего дня начались выборы в Госдуму России. Российские власти организовали их также на территории оккупированного Крыма и города Севастополя.

Кроме того, в РФ решили привлечь к голосованию граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта.

8 сентября Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом не признавать выборы в Государственную думу России. Нардепы призвали ввести санкции в отношении причастных к нарушениям лиц.