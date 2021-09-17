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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

В СНБО рассказали, сколько украинцев на оккупированных территориях имеют паспорта РФ

Олексій Данілов

На временно оккупированных украинских территориях российские паспорта получили до 740 тысяч граждан Украины.

Об этом рассказал сегодня на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Статистика разная. У нас есть цифра 630 тысяч. И есть цифра 740 тысяч. Речь идет о тех, кто подают заявки (на паспорт РФ, — Ред.). Очень многие подают заявки, а потом не едут оформлять этот паспорт. У них там целая туристическая индустрия: они не всем выдают паспорта на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, а вывозят часть людей в Ростовскую область, — отметил Данилов.

В то же время он уточнил, что на сегодняшний день темпы выдачи российских паспортов на оккупированных территориях немного замедлились.

Российскую паспортизацию граждан Украины секретарь СНБО сравнил с ситуацией во время Второй мировой войны.

– Они получают эти “аусвайсы”, как во времена Второй мировой войны (“аусвайс” во время немецкой оккупации Украины – выданное оккупантами удостоверение личности, — Ред.). Гитлер их выдавал, чтобы человек выживал. Такие же “аусвайсы” выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности для существования в некоторых случаях, если у него нет этого документа, — объяснил Данилов.

По его словам, жители оккупированных территорий часто не могут трудоустроиться или получить медицинскую помощь без паспорта РФ.

Напомним, с сегодняшнего дня начались выборы в Госдуму России. Российские власти организовали их также на территории оккупированного Крыма и города Севастополя.

Кроме того, в РФ решили привлечь к голосованию граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта.

8 сентября Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом не признавать выборы в Государственную думу России. Нардепы призвали ввести санкции в отношении причастных к нарушениям лиц.

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Фото: УНИАН

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