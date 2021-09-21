Зеленский: Генассамблея ООН — одна из площадок для поиска решений по Донбассу и Крыму

Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест оккупации Донбасса и Крыма.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время своего визита в США. Он отметил, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам.

— Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую ​​возможность, — отметил глава государства.

Также президент добавил, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит в США в рамках участия в заседании Генассамблеи ООН для двусторонних встреч с различными странами.

По словам Владимира Зеленского, для нашей страны очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. По мнению главы государства, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией в течение 21 и 22 сентября примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, где выступит с речью.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, глава государства ставит целью консолидировать международную поддержку Украины.

Источник: Телеканал Дом