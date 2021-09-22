Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил журналистам в Нью-Йорке пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

– На Крымской платформе были представители от ЕС, НАТО, а представителя от ООН не было. Однако Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на резолюциях Организации Объединенных Наций. Поэтому во время разговора с Антониу Гутерришем речь пойдет об усилении роли ООН в поддержке территориальной целостности Украины и именно Крымской платформы, – сказал представитель президента.

Обсудит с генеральным секретарем ООН Владимир Зеленский и вопросы усиления экономического сотрудничества.

– ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на $20 млрд. Украина имеет немалую часть от этого, но потенциал для увеличения этого показателя незаурядный, – утверждает спикер президента.

По его словам, страна может предоставлять транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием. Заинтересовать ООН должна и ИТ-отрасль, которая в Украине является достаточно развитой.

На повестке дня встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен – энергетические вопросы.

– Это Северный поток-2, интеграция европейской и украинской электрических сетей, переход на “зеленую” энергетику и вопрос либерализации грузовых перевозок, – отметил Сергей Никифоров.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский обсудит экономические вопросы.

Речь пойдет, в частности, о:

подписании соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной,

военном сотрудничестве в области военно-морского флота,

поставках сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве,

гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму.

По словам Сергея Никифорова, президент Украины может также передать Реджепу Тайипу Эрдогану списки удерживаемых лиц.

– Турция могла бы оказать поддержку крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Думаю, президенты могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, президент Украины 21 сентября будет встретится с инвесторами, а 22 сентября – с руководством местного штаба Microsoft.

– Владимир Зеленский будет приглашать их в Украину. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы инвестировать в Украину, ведь доходность такого бизнеса будет очень высокой, – пояснил Сергей Никифоров.

21 сентября президент Владимир Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

22 сентября он должен выступить с речью во время общих дебатов.