Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США матиме зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив журналістам у Нью-Йорку прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

– На Кримській платформі були представники від ЄС, НАТО, а представника від ООН не було. Проте Кримська платформа та її підсумкова декларація засновані на резолюціях Організації Об’єднаних Націй. Тож під час розмови з Антоніу Гутеррішем ітиметься про посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності України та саме Кримської платформи, – сказав речник президента.

Обговорить із генеральним секретарем ООН Володимир Зеленський і питання посилення економічної співпраці.

– ООН щороку закуповує або замовляє товарів та послуг на $20 млрд. Україна має чималу частину від цього, але потенціал для збільшення цього показника неабиякий, – стверджує речник президента.

За його словами, країна може надавати транспортні послуги, забезпечувати різноманітні програми ООН продовольством. Зацікавити ООН має й ІТ-галузь, яка в Україні є досить розвиненою.

На порядку денному зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – енергетичні питання.

– Це Північний потік-2, інтеграція європейської та української електричних мереж, перехід на “зелену” енергетику та питання лібералізації вантажних перевезень, – зауважив Сергій Никифоров.

Із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Володимир Зеленський обговорить економічні питання.

Йтиметься, зокрема, про:

підписання угоди щодо зони вільної торгівлі між Туреччиною та Україною,

військове співробітництво в галузі військово-морського флоту,

постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва,

гуманітарну ситуацію в окупованому Криму.

За словами Сергія Никифорова, президент України може також передати Реджепу Таїпу Ердогану списки утримуваних осіб.

– Туреччина могла б надати підтримку кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Думаю, президенти можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, – наголосив прес-секретар глави держави.

Крім того, президент України 21 вересня матиме зустріч з інвесторами, а 22 вересня – із керівництвом місцевого штабу Microsoft.

– Володимир Зеленський запрошуватиме їх до України. Зараз якраз слушний момент, щоб інвестувати в Україну, адже прибутковість такого бізнесу буде дуже високою, – пояснив Сергій Никифоров.

21 вересня президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

22 вересня він має виступити з промовою під час загальних дебатів.