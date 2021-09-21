21 сентября президент Владимир Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Завтра на общих дебатах он должен выступить с речью.

Сегодня уже выступили генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Генассамблеи Абдулла Шахид, с которыми у Зеленского запланированы встречи в рамках визита в США.

Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден также выступили на открытии сессии.

Зеленский принял участие в открытии сессии Генеральной ассамблеи ООН / 3 фотографии

76-я сессия Генассамблеи ООН посвящена противодействию пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды. На полях мероприятия состоится несколько крупных международных форумов по изменению климата.

Ежегодные общие прения, которые начались 21 сентября, продлятся до 27 сентября.

На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генассамблея является главным совещательным органом ООН, в который входят представители 193 государств. Каждое имеет один голос. Для принятия решений относительно мира и безопасности, или приема новых членов, необходимо две трети голосов.