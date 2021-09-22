Верховная Рада приняла постановление №6078 о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года.

В заявлении Верховная Рада признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования.

Также в принятом документе отмечается нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

В частности, это касается привлечения к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами Российской Федерации, перемещения населения государства-оккупанта на временно оккупированные территории Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины.

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