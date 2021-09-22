Украина хочет услышать, почему делегации ООН не было на Крымской платформе — Кулеба

Глава государства Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем поднял вопрос, почему эта организация не была представлена ​​на саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что ответ на этот вопрос не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины.

— Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств. И как министр, представитель государства — основательницы ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы ». В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия, — отметил Кулеба.

Министр считает, что в этом направлении поработала Российская Федерация, которая ставила задачу сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения.

— Но мы будем считать неприемлемой ситуацией, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях, — подчеркнул глава МИД.

Во время переговоров Зеленский также передал генсеку ООН список политических заключенных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму. По словам министра, Гуттериш пообещал, что будет прилагать усилия для их освобождения.