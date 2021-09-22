Украина хочет услышать, почему делегации ООН не было на Крымской платформе — Кулеба

Глава государства Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем поднял вопрос, почему эта организация не была представлена на саммите Крымской платформы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он пояснил, что ответ на этот вопрос не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины.
— Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств. И как министр, представитель государства — основательницы ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы ». В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия, — отметил Кулеба.
Министр считает, что в этом направлении поработала Российская Федерация, которая ставила задачу сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения.
— Но мы будем считать неприемлемой ситуацией, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях, — подчеркнул глава МИД.
Во время переговоров Зеленский также передал генсеку ООН список политических заключенных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму. По словам министра, Гуттериш пообещал, что будет прилагать усилия для их освобождения.