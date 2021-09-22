Україна хоче почути, чому делегації ООН не було на Кримській платформі – Кулеба

Глава держави Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем підняв питання, чому ця організація не була представлена на саміті Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що відповідь на це питання не почули, але почули про підтримку територіальної цілісності України.

– Мова йде про фундаментальне зобов’язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав. І як міністр, представник держави – засновниці ООН хочу почути чітку відповідь від Організації Об’єднаних Націй: чому вона не взяла участь в будь-якій формі в саміті Кримської платформи. Водночас НАТО, Рада Європи, ГУАМ та інші міжнародні організації знайшли формат своєї участі, – зазначив Кулеба.

Міністр вважає, що в цьому напрямку попрацювала Російська Федерація, яка ставила завдання зірвати саміт Кримської платформи, не допустити його успішного проведення.

– Але ми будемо вважати неприйнятною ситуацією, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму та Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, кордони та права людини на цих територіях, – підкреслив глава МЗС.

Під час переговорів Зеленський також передав генсеку ООН список політичних в’язнів, яких утримують в Росії та окупованому Криму. За словами міністра, Гуттереш пообіцяв, що докладатиме зусиль для їх звільнення.