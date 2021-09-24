То, что принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 запрещает владеть медиа, является мифом. Об этом в эфире программы Право на власть заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

– На самом деле закон очень четкий, понятный и его будет сложно обойти олигархам. Собственно поэтому и сегодня, и до сих пор мы видели безумное сопротивление, чтобы этот закон принимался. Было множество мифов вокруг этого закона. Поэтому хочу их скорректировать. Закон не запрещает олигархам быть бенефициарами средств массовой информации. Ограничения несколько тоньше, – уточнил министр.

Глава ведомства заявляет о том, что закон №5599 по сути является антимонопольным законом.

– У нас в стране есть люди, которые по сути символизируют слияние трех направлений: медиа, крупного бизнеса и власти. Закон предоставляет олигархам шесть месяцев льготного периода с момента вступления в силу добровольно избавиться от какого-то из этих олигархических признаков, – разъясняет глава ведомства.

Если олигархи в течение шести месяцев станут представителями простого бизнеса, к ним не будет никаких претензий: их не будут зачислять в Реестр олигархов, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом.

– После шести месяцев тот, кто не справился с заданием – не отошел от политики, медиа или не избавился от монопольного бизнеса, – попадут под определенный прессинг, – отмечает Денис Малюська.

Речь идет о реестре олигархов, контроле встреч с чиновниками, невозможности участвовать в Большой приватизации, обязанности представления декларации с детальным перечнем активов и имущества под угрозой лишения воли и криминальной ответственности.

– Поэтому никоим образом речь не идет о “перевешивании вывесок”. Это первый реальный инновационный шаг, аналогов которому в мире пока не было. Имеется в виду реальное изменение олигархического статуса-кво в стране, – подытожил министр.

23 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах.

Законопроект №5599 предусматривает создание Реестра олигархов, порядок зачисления в него и предусмотренные после этого последствия.

Кроме того, согласно документу, публичные служащие должны декларировать контакты с олигархами, которые есть в Реестре.

Решение о признании лица олигархом будет принимать СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Отныне олигархами будут называться люди, которые будут отвечать по меньшей мере трем из четырех критериев (будут участвовать в политической жизни, влиять на СМИ, будут конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает доминирующее положение на рынке и имеют активы, превышающие 1 млн прожиточных минимумов).