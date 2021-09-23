Закон об олигархах (№5599) приняла Верховная Рада

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах.

Проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни поддержали 279 народных депутатов.

Перед этим были поддержаны основные, решающие или обусловливающие относительно других поправок правки под №38, 43, 167, 271, 344, 406, 473, 598, 653, 794, 887, 934

Против принятия закона — 54 депутата, 27 воздержались, а 19 не голосовали вообще.

От партии Слуга народа за принятие закона об олигархах проголосовали 229 парламентариев.

Поддержали закон №5599 18 представителей партии За будущее. От партии Голос — 11 нардепов, 15 голосов от Довіри и шесть от внефракционных.

Что предусматривает закон №5599 об олигархах

Законопроект №5599 предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые есть в реестре.

Согласно закону олигарх, это лицо, отвечающее минимум трем из четырех критериев: