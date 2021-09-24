Те, що ухвалений 23 вересня закон про олігархів №5599 забороняє володіти медіа, є міфом. Про це в ефірі програми Право на владу заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

– Насправді закон дуже чіткий, зрозумілий і його буде складно обійти олігархам. Власне тому і сьогодні, і до цього часу ми бачили шалений спротив, щоб цей закон ухвалювався. Було безліч міфів навколо цього закону. Тож хочу їх скорегувати. Закон не забороняє олігархам бути бенефіціарами засобів масової інформації. Обмеження трішки тонші, – уточнив міністр.

Очільник відомства заявляє про те, що закон №5599 по суті є антимонопольним законом.

– У нас в країні є люди, які по суті символізують злиття трьох напрямів: медіа, великого бізнесу й влади. Закон надає олігархам шість місяців пільгового періоду із моменту набуття чинності добровільно позбутися якоїсь із цих олігархічних ознак, – роз’яснює очільник відомства.

Якщо олігархи протягом шести місяців стануть представниками простого бізнесу, до них не буде жодних претензій: їх не зараховуватимуть до Реєстру олігархів, на них не поширюватимуться обмеження, передбачені законом.

– Після шести місяців той, хто не впорався із завданням – не відійшов від політики, медіа чи не позбувся монопольного бізнесу, – потраплять під певний пресинг, – наголошує Денис Малюська.

Йдеться про Реєстр олігархів, контроль зустрічей із чиновниками, неможливість брати участі у Великій приватизації, обов’язок подання декларації із детальним переліком активів та майна під загрозою позбавлення волі та кримінальної відповідальності.

– Тому жодним чином не йдеться про “перевішування вивісок”. Це перший реальний інноваційний крок, аналогів якому в світі поки не було. Мається на увазі реальна зміна олігархічного статусу-кво в країні, – підсумував міністр.

23 вересня Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів.

Законопроект №5599 передбачає створення Реєстру олігархів, порядок зарахування до нього та передбачені після цього наслідки.

Крім того, згідно із документом, публічні службовці мають декларувати контакти з олігархами, які є в Реєстрі.

Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалюватиме РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Відтепер олігархами називатимуться люди, які відповідатимуть щонайменше трьом із чотирьох критеріїв (братимуть участь у політичному житті, впливатимуть на ЗМІ, будуть кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який є суб’єктом природних монополій або займає домінуюче становище на ринку та мають активи, що перевищують 1 млн прожиткових мінімумів).