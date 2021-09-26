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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Приглашение в Украину и сотрудничество: о чем говорил Зеленский с президентом Египта

Володимир Зеленський з телефоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси.

Во время разговора главы государств договорились о проведении заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, переговоров министров иностранных дел.

Зеленский отметил важность сотрудничества с Египтом — главным торговым партнером Украины в Африке, подтвердил готовность развивать двусторонние отношения, наращивать поставки продукции на рынок страны.

Президент Египта сказал, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Украиной во всех сферах. Среди них — возможность создания хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

Глава египетского государства отметил позитивное развитие контрактов между странами, отметив, что большинство туристов в АРЕ — украинцы. В то же время глава Украины поблагодарил за внедрение горячей линии для консультации наших граждан, находящихся в Египте.

Глава нашего государства Владимир Зеленский пригласил президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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