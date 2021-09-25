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Дмитро Кудрявцев |

Судебная реформа и деолигархизация: о чем Зеленский говорил с главой Венецианской комиссии

Джанни Букиккио и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Разговор состоялся по инициативе Букиккио, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Он одобрил принятие Верховной Радой закона о деолигархизации, однако попросил президента направить ему текст финальной редакции документа, чтобы Венецианская комиссия могла дать свое заключение по нему.

— Благодарю вас за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Наша команда будет и дальше придерживаться курса на системную трансформацию государства, – заявил глава государства.

Зеленский заверил главу Венецианской комиссии в единстве подходов к установлению в стране верховенства права.

Президент также подчеркнул, что его подход к вопросам трансформации системы правосудия в Украине – четкий и однозначный. Он пообещал, что никому не позволит откатить судебную реформу.

— Надо действовать быстро и решительно, поскольку украинский народ ждет этих изменений уже 30 лет, — констатировал украинский лидер.

Кроме того, стороны обсудили законопроекты о совершенствовании конституционной процедуры, порядке назначения судей Конституционного Суда и отбора судей в КСУ, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента.

В свою очередь Букиккио призвал в кратчайшие сроки завершить формирование Этического совета и устранить все препятствия для начала его работы.

Этот орган будет проверять добропорядочность кандидатов на должность членов Высшего совета правосудия.

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Источник: Офис президента

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