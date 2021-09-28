Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннуненом

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннуненом.

Встреча состоялась по инициативе посла Киннунена 27 сентября в Киеве.

Во время беседы речь шла о ходе имплементации Минских договоренностей. Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока по безопасности, что предусматривает полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление Украиной контроля над границей.

Леонид Кучма поздравил господина посла с началом его работы в Украине и в ТКГ и пожелал успехов в деле восстановления мира в нашей стране.

В июле этого года Леонид Кучма встречался со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Встреча состоялась в Киеве по инициативе Хайди Грау. Тогда поводом было то, что специальный представитель завершала работу в Украине. На этой должности она работала с декабря 2019 года.