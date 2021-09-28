Кучма зустрівся зі спецпредставником глави ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мікко Кіннуненом

Президент України у 1994–2005 роках Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннуненом.

Зустріч відбулась з ініціативи посла Кіннунена 27 вересня у Києві.

Під час розмови йшлося про перебіг імплементації Мінських домовленостей. Леонід Кучма наголосив на першочерговості виконання саме безпекового блоку, що передбачає повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення Україною контролю над кордоном.

Леонід Кучма привітав пана посла із початком його роботи в Україні та в ТКГ і побажав успіхів у справі відновлення миру у нашій державі.

У липні цього року Леонід Кучма зустрічався зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

Зустріч відбулась у Києві за ініціативи Хайді Грау. Тоді приводом було те, що спеціальний представник завершувала роботу в Україні. На цій посаді вона працювала із грудня 2019 року.